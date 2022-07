Milan, rinnovo Leao: svolta più vicina grazie a Mendes?

L’attuale ingaggio di Leao si aggira su i 1,4 milioni di euro e scadrà a giugno 2024 . Un accordo da rivedere, visto che l’agente Jorge Mendes spinge in tal senso e non ha mai negato ci fossero pressioni e interessamenti importanti dall’estero per il suo assistito.

Leao è stato condannato dal TAS a risarcire lo Sporting per circa 19 milioni di euro. Ma sul versamento di tale somma pare si sia giunti ad un accordo. Jorge Mendes in persona ha mediato sulla dilazione del pagamento e fatto in modo che il Lille, club colpevole quanto Leao, partecipasse a tale onere almeno con il 50% della somma. La risoluzione quasi definitiva di questa particolare situazione agevolerà il Milan. Una volta sistemata la faccenda, Mendes tornerà a valutare personalmente il rinnovo del suo assistito con i rossoneri. I colloqui si erano interrotti sia proprio per la suddetta questione legale, sia per i rinnovi congelati di Maldini e Massara.