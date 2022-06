Milan: priorità al rinnovo di Leao. Per Florenzi si tratta con la Roma

Milan: al via i contatti per il rinnovo di Rafael Leao. Nel frattempo però si chiede lo sconto alla Roma per Florenzi.

Una delle priorità del Milan in questo momento è il rinnovo di Rafael Leao: le sue grandi prestazioni, decisive per la conquista del 19° scudetto rossonero, hanno infatti attirato le attenzioni di alcuno top club europei, in primis il Real Madrid, e per questo in via Aldo Rossi vogliono blindarlo il prima possibile per allontanare il più possibile le pretendenti. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che il Milan ha già presentato da tempo a Leao un'offerta di rinnovo da 4,5 milioni di euro a stagione, il triplo rispetto a quello che guadagna ora.