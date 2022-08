Women’s Cup: Racing Louisville 2-0 Milan: il tabellino

Il Milan ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito alla sconfitta delle calciatrici del Milan Femminile contro il Racing Louisville: “Dopo la bella vittoria contro il Tokyo, termina in Semifinale il percorso nella Women's Cup 2022 delle ragazze di Ganz. Davanti al caloroso pubblico del Lynn Family Stadium, il Racing colpisce nella prima mezz'ora, di Nadim e Wang le firme che puniscono le rossonere. Una crescita notevole quella del Milan all'interno della gara, dopo una prima frazione dove è prevalsa l'esperienza delle americane, le rossonere hanno acquistato coraggio e giocato una ripresa alla pari, senza trovare il gol che avrebbe riaperto la sfida”.

“Un ottimo test in vista dell'inizio di stagione, considerando in particolare la differenza di ritmo e forma fisica con le americane, attualmente in piena corsa per il titolo nel proprio campionato - 12 le gare già disputate dalle ragazze di Björkegren. Ora la Finale per conquistare il terzo posto e chiudere bene il torneo, con le rossonere impegnate questo sabato alle ore 22.00 italiane contro il Club América, uscito sconfitto dalla Semifinale contro l'OL Reign (2-1 il risultato finale)”.