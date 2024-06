Il Milan ci prova per Rabiot. Moncada contatta la mamma del calciatore

Tuttosport, oggi in edicola fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot , centrocampista di proprietà della Juventus che tra pochi giorni andrà in scadenza contrattuale con i bianconeri. Ad oggi, il francese avrebbe messo in stand by l'offerta della Vecchia Signora da 7,5 milioni di euro annui (un biennale).

I rossoneri, secondo 'Tuttosport', hanno già mosso passi concreti per portare Rabiot al Milan in questo calciomercato estivo. Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha contattato la madre-agente del giocatore, la signora Veronique, pareggiando l'offerta di rinnovo della Juve. Ma per un contratto triennale, con scadenza 30 giugno 2027, non soggetto ad opzioni per l'ultima annata.