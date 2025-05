Milan, questo il primo obiettivo di Tare: non ci sono dubbi

È atteso per oggi l’annuncio da parte del Milan riguardante l’ arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. A tal proposito l’edizione odierna di Tuttosport ha titolato: “Tare, la prima missione: fare muro per Reijnders”.

La rinascita dl Diavolo infatti non può iniziare vendendo il miglior giocatore della stagione . Proprio prima dell’ultimo pre partita l’ad Giorgio Furlani ha voluto tranquillizzare i tifosi sul fatto che il Milan non ha necessità di vendere.

Ecco le sue dichiarazioni: "Il sacrificio di un big? Io mi focalizzerei su cosa ci serve per rinforzarci, perché è ovvio che ci siano stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici". Invece sul prossimo allenatore del Milan <<<