Milan, si decide per Bondo: c’è questo club che lo vorrebbe in prestito
Giulia Benedetti
MILANO
7 Agosto, 14:24
In casa del Milan si sta decidendo circa il futuro di Warren Bondo. C’è un club che vorrebbe prenderlo in prestito

In casa del Milan si sta valutando in questi giorni il futuro di Warren Bondo. Il centrocampista francese è arrivato a gennaio dal Monza per 10 milioni di euro, ma non ha avuto il minutaggio desiderato.

Futuro incerto

Il giocatore vorrebbe restare in rossonero per giocarsi una possibilità con mister Allegri e ritagliarsi così un ruolo da protagonista. A centrocampo la concorrenza è però agguerrita, perciò l’opzione migliore potrebbe essere andare in prestito per giocare di più.

Alternativa

Tra le squadre interessate a Bondo c’è la Cremonese che gli permetterebbe di avere continuità in campo. Il giocatore sta riflettendo se accettare la proposta o rimanere in rossonero. Nelle prossime ore dovrebbe avvenire la scelta definitiva.

