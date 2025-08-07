Milan, si decide per Bondo: c’è questo club che lo vorrebbe in prestito

In casa del Milan si sta valutando in questi giorni il futuro di Warren Bondo. Il centrocampista francese è arrivato a gennaio dal Monza per 10 milioni di euro, ma non ha avuto il minutaggio desiderato.
Futuro incerto
Il giocatore vorrebbe restare in rossonero per giocarsi una possibilità con mister Allegri e ritagliarsi così un ruolo da protagonista. A centrocampo la concorrenza è però agguerrita, perciò l’opzione migliore potrebbe essere andare in prestito per giocare di più.
Alternativa
Tra le squadre interessate a Bondo c’è la Cremonese che gli permetterebbe di avere continuità in campo. Il giocatore sta riflettendo se accettare la proposta o rimanere in rossonero. Nelle prossime ore dovrebbe avvenire la scelta definitiva.