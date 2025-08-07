Milan, Morata vicinissimo al Como: accordo nelle prossime ore
Home > Ultime notizie

Milan, Morata vicinissimo al Como: accordo nelle prossime ore

Stefania Palminteri
MILANO
7 Agosto, 14:42
Alvaro Morata è vicinissimo al passare al Como. L’attaccante di proprietà del Milan torna in Serie A dopo il prestito al Galatasaray

Sta per concludersi il passaggio di Alvaro Morata al Como. Il club neopromosso in Serie A ha deciso di intensificare gli sforzi per accaparrarsi il giocatore di proprietà del Milan, ma attualmente in prestito al Galatasaray.

Accordo vicino

Secondo quanto emerso la trattativa sarebbe vicino alla fumata bianca. L’accordo infatti potrebbe essere formalizzato nelle ultime ore.

Offerta al rialzo

Si parla di un’offerta al rialzo da parte del club lariano. Il problema delle ultime settimane riguardava l’indennizzo richiesto dal club turco per interrompere il prestito, ma ora non dovrebbero esserci problemi. L’attaccante è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sul Lago di Como.

