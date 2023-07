Milan, Pulisic sempre più vicino: le cifre del possibile affare

Il Milan continua a spingere sull'acceleratore sul fronte mercato in entrata, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle

Il Milan continua a spingere sull'acceleratore sul fronte mercato in entrata, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, i rossoneri stanno mettendo a segno diversi colpi. Per la corsia di destra si segue da diverso tempo il profilo di Pulisic, che può giocare all'occorrenza anche sulla trequarti. Nelle ultime ore la dirigenza meneghina ha presentato un offerta al Chelsea da 18 milioni di euro di base fissa più 4 di bonus per un totale di 22 milioni di euro. I Blues partivano da una richiesta di 25.