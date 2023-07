CT USA: “Pulisic? In America è una star, ha qualità ed è duttile”

Gregg Berhalter ha aiutato i tifosi del Milan a capire meglio chi sono Christian Pulisic e Yunus Musah e perché i rossoneri hanno deciso..

Gregg Berhalter ha aiutato i tifosi del Milan a capire meglio chi sono Christian Pulisic e Yunus Musah e perché i rossoneri hanno deciso di puntare fortemente sul primo e stanno cercando di acquistare il secondo. Queste le parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

PULISIC:

«Pulisic è una star in America, ma per il Milan non è una semplice questione di brand. Christian ha tanta qualità ed è stato preso dai rossoneri soprattutto per la sua utilità, non solo perché è un calciatore americano».

«Per noi è una notizia importante, una grande opportunità per lui e per lo sviluppo del nostro calcio. Ha scelto un grande club, con una ricca tradizione. Giocherà per vincere campionato e Champions, è un calciatore forte, è nato per questo».

Su cosa può dare Pulisic al Milan

«Intanto, sa fare più ruoli e non è cosa da poco. Può giocare senza problemi su entrambe le fasce, come trequartista e rende bene da centrocampista d’attacco grazie alla sua creatività. È poi dinamico, lavora molto nelle due fasi e in termini di assist può dire la sua».

Gli americani in Serie A e… Yunus Musah, altro obiettivi di calciomercato del Milan dopo Pulisic — Sulla Serie A, più tattica rispetto alla Premier League

«Ha lavorato con grandi manager ed è un ragazzo intelligente, sa adattarsi ai cambiamenti e alle novità. Gioca ad alti livelli in Europa da anni, non è scontato riuscirci. È un leader, spero che possa trovarsi bene anche da voi. In spogliatoio parla poco ma, quando lo fa, tutti si fermano ad ascoltarlo».

Su Yunus Musah, altro giocatore USA seguito dal Milan

«Un ragazzo eccellente. È il classico centrocampista box to box, abbina un buon dribbling a una grande velocità. Tornei come la Liga e la Serie A scelgono elementi forti e questo è un grande segnale per gli Stati Uniti. Un altro esempio è Weah, appena preso dalla Juve. Giocando in campionati così importanti, i ragazzi possono solo crescere e di riflesso far aumentare il livello del nostro calcio. Tra qualche anno ospiteremo i Mondiali insieme a Messico e Canada, sarà un’altra vetrina da sfruttare».