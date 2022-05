Attento Milan, il PSG è pronto a fare follie: affare da 70 milioni!

Le sirene spaventano i rossoneri. I parigini sono pronti a presentare un'offerta monstre da 70 milioni di euro.

Redazione Il Milanista

Il Paris-Saint Germain spaventa i rossoneri. La proprietà parigina, in mano allo sceicco Al Khelaifi, è da sempre un "ottimo cliente". Gli affari conclusi nelle ultime stagioni lo dimostrano, basti pensare alle cifre spese per Neymar o Mbappé, o anche semplicemente al fatto che sono una delle poche squadre che può permettersi di pagare l'ingaggio a Leo Messi (41 milioni di dollari all'anno).

Questa volta i parigini hanno messo nel mirino Rafael Leao. Il portoghese è reduce dalla sua miglior stagione in carriera e il suo nome fa gola a molti. Di certo le sue prestazioni non sono passate inosservate all'ex rossonero Leonardo, direttore sportivo della squadra transalpina, che guarda alla Serie A sempre con una certa attenzione. L'interesse del PSG è concreto e i francesi hanno pronta l'offerta: 70 milioni di euro per il trasferimento e 6 milioni di euro annui per lo stipendio di Leao. Il Milan ha fatto muro, l'intenzione di Maldini è quella di non volersi privare del suo talento migliore.

Nonostante il Paris sia l'unica squadra ad essersi mossa concretamente, non è l'unica interessata al numero 17 rossonero. Dall'Inghilterra molte indiscrezioni riportano dell'interesse di due squadre di Premier League per il calciatore. La prima è il Manchester City: Pep Guardiola apprezzerebbe moltissimo le qualità del portoghese. L'interesse del Milan per Mahrez avrebbe infatti ricevuto come risposta una proposta di scambio con Rafael Leao che ha portato i rossoneri a chiudere le porte alla trattativa per l'algerino. Al City si aggiunge anche il Newcastle che con la nuova proprietà può investire cifre esorbitanti.

Nonostante gli interessamenti, le eventuali trattative si scontreranno con la volontà dei rossoneri. Il Milan vuole blindarlo e Leao è felice a Milano, dove è al centro del progetto della squadra di Pioli. Le altre ci provano ma dovranno fare carte false per aggiudicarselo. Con l'arrivo di Investcorp il Milan potrà offrire cifre molto simili per il suo rinnovo. Nella speranza che il talento portoghese continui ad incantare San Siro ancora per tante stagioni.