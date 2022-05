Milan, cambio di proprietà: l’offerta di Redbird è la più alta

Novità sui prossimi proprietari del Milan. Secondo le ultime notizie RedbirdCapital ha presentato un'offerta più alta di Investcorp.

Continua ad essere un tema ricorrente e probabilmente lo sarà fino alla fine della stagione. Elliott venderà il Milan e il futuro rossonero sarà in mano ad un altro proprietario. La trattativa con Investcorp godeva di un'esclusiva che ormai è scaduta e nell'affare si è inserito a gamba tesa Gerry Cardinale. Il proprietario americano del fondo RedbirdCapital è fortemente interessato a rilevare i rossoneri e ha dato via ad una vera e propria concorrenza per l'acquisto del club di Via Aldo Rossi.