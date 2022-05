Milan, cambio di proprietà: Investcorp pronto a rilanciare

Quello della cessione del Milan è uno dei temi più caldi. Redbird sembra in vantaggio ma Investcorp è pronto a rilanciare.

Redazione Il Milanista

La corsa al titolo è ai titoli di coda e per lo scudetto è ancora duello a due tra le milanesi. Ma non è l'unico tema che tiene col fiato sospeso tutto l'ambiente in casa Milan. I rossoneri sognano in grande per il futuro, i nuovi proprietari potranno investire fondi per regalare ai tifosi dei campioni affermati per le prossime stagioni. Elliott cederà i rossoneri ma ancora resta da chiarire chi acquisterà il club di Via Aldo Rossi.

L’ingresso di Redbird nella trattativa per l’acquisto del Milan ha rallentato i discorsi tra Investcorp e l’attuale prorpietà rossonera. I tempi si sono allungati e l'eslcusività della trattativa è terminata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Elliott tiene in forte considerazione l’offerta di 1.1 miliardi di euro da parte della società di GerryCardinale. Questo perché negli interessi di Elliott c’è quello di non far ricadere centinaia di milioni di euro di debito su una società appena ristrutturata per non influenzare la credibilità dell’investitore. La prima offerta del fondo del Bahrein è sì di 1.2 miliardi di euro ma divisi in 800 di equity e 400 di prestiti. Per questa ragione Paul Singer preferirebbe cedere a Redbird, con cui i primi contatti sembrano risalire allo scorso gennaio. Gerry Cardinale fa sul serio ma LaGazzettaDelloSport riporta che Investcorp è ancora in vantaggio nell'affare e sarebbe pronta a rilanciare.

Secondo quanto riportano alcune fonti dal Bahrein, Muhammad Al-Ardhi vuole presentare un’altra offerta alle sedi londinesi del fondo Elliott. Per le ragioni sopracitate Investcorp dovrà chiaramente aumentare la parte “cash” dell’offerta per dimezzare parte dei debiti (che non dovranno pesare sul bilancio dei rossoneri). Sicuramente, si andrà sulle lunghe poiché il fondo americano vuole aspettendere la fine del campionato per avere maggiore chiarezza sulla contabilità di quest’anno per poi favorire l’ingresso di nuovi investitori (con maggiori garanzie) per la cessione del club.