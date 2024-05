Milan, pronto un triennale da tre milioni a stagione per Fonseca

Il Milan ha deciso di prendere Paulo Fonseca come allenatore per il prossimo anno. Pronto per lui un triennale da tre milioni a stagione

Si avvicina l’ultima partita di campionato e si avvicina anche il momento per il Milan di prendere delle decisioni importanti. La società è vicina ad annunciare il nuovo allenatore per la prossima stagione.

Nonostante l’insoddisfazione dei tifosi manifestata sui social, il club di via Aldo Rossi ha deciso di prendere Paulo Fonseca per la panchina rossonera. Addirittura è stata aperta una petizione a sfavore del tecnico portoghese, come fatto per il nome di Lopetegui.