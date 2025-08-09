Milan, pronto lo sgarro all’Inter? Leoni nel mirino

Il Milan è pronto a inserirsi nella trattativa con il Parma per Giovanni Leoni, sul quale da tempo c’è l’interesse dell’Inter

Tra i reparti da migliorare in casa del Milan c’è la difesa. Uno dei profili monitorati nel corso delle ultime settimane dalla dirigenza meneghina è quello di Giovanni Leoni del Parma.

Derby di mercato

A tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha titolato: “Leoni, lo sgarbo. Il Milan può strapparlo all’Inter”. Sul giocatore c’è infatti il forte interesse dei nerazzurri, che da tempo stanno provando a prenderlo.

Tuttavia senza le cessioni di Bisseck e Asllani i nerazzurri non possono tentare l’affondo. E così nella corsa per il difensore centrale potrebbe inserirsi il Diavolo. Il Milan infatti si sta guardando attorno in caso di cessione di Thiaw al Newcastle.

Vantaggio rossonero

Inoltre il Milan gode di un vantaggio: Massimiliano Allegri ha un ottimo rapporto con il direttore sportivo del Parma Federico Cherubini, con il quale ha già lavorato alla Juventus.