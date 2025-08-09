Milan, forte pressing per il sì di Hojlund: si tratta con lo United

Il Milan sta lavorando per convincere Hojlund a trasferirsi in rossonero e trovare un accordo con il Manchester United

Dal momento che si è complicata la pista per arrivare a Dusan Vlahovic, il Milan ha deciso di virare l’attenzione su Rasmus Hojlund.

Il Diavolo vuole lui

L’attaccante del Manchester United piace molto in casa rossonera ed è diventato negli ultimi giorni il principale obiettivo di mercato. L’intenzione è di convincerlo ad accettare il trasferimento a Milanello.

L’ex attaccante dell’Atalanta vorrebbe rimanere presso il club inglese, che però non è dello stesso avviso. Per lui sarà difficile trovare spazio dopo l’arrivo di Sesko, che verrà ufficializzato oggi.

Le cifre dell’operazione

Per questo motivo lo United ha accettato di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. C’è da trovare l’accordo con il Milan, che non vuole spendere più di 40 milioni. L’idea è di dare 5/6 milioni per il prestito oneroso e 28/30 per il riscatto. Il Diavolo ci crede e da ieri sono aumentati i contatti con l’intermediario.