Milan, il programma degli allenamenti durante la sosta natalizia

Concluso il girone di andata, i rossoneri avranno dei giorni di riposo. Ecco il programma del Milan durante la sosta di Natale,

42 punti realizzati e secondo posto in classifica. Si chiude così il girone di andata del Milan . Ieri sera, nell'ultima dell'anno, i rossoneri sono tornati alla vittoria dopo due partite. Non è stata una prestazione brillante, ma gli uomini di Pioli sono stati bravi a soffrire ed essere cinici davanti la porta. L'intuizione del tecnico rossonero ha ripagato. Ha schierato Kessiè dietro la punta e l'ivoriano ha messo a segno una doppietta . Nel secondo tempo sono arrivati i gol dei due terzini, prima Florenzi su punizione, poi Theo Hernandez , per il 4-2 finale. Con i risultati della 19a giornata , il Diavolo è ancora a quattro punti di distanza dai nerazzurri, ma ha allungato sul Napoli e sulla Dea, rispettivamente tre e quattro punti di vantaggio.

Ora il campionato sarà fermo per la sosta natalizia per due settimane. Il programma degli allenamenti sarà il seguente. I rossoneri avranno una settimana libera, con solamente allenamenti collettivi il 27 e il 28 dicembre su Zoom. La squadra tornerà in campo a Milanello il pomeriggio del 30 dicembre. Sono previsti allenamenti anche il 31 dicembre e il 1° gennaio. La speranza di Pioli è quella di riuscire a recuperare il maggior numero di giocatori dagli infortuni in vista della prima gara del nuovo anno.