Milan, ieri primi minuti di gioco per De Ketelaere: tifosi già stregati dal belga

Charles De Ketelaere ha giocato ieri pomeriggio alcuni minuti nella prima gara ufficiale del Milan, mostrando buone qualità.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. I rossoneri hanno battuto l’Udinese per quattro reti a due, nella prima gara casalinga. Gli uomini di Pioli erano passati in svantaggio dopo appena due minuti di gioco, ma poi grazie alle reti di Theo Hernandez, Diaz e alla doppietta di Rebic sono riusciti a portare a casa i tre punti. C’era grandissima attesa per il ritorno in campo dei Campioni d’Italia, in uno stadio San Siro stracolmo di tifosi. Ieri pomeriggio infatti erano presenti ben 70mila sostenitori rossoneri, in uno stadio quasi tutto esaurito. Oltre a voler riabbracciare i vecchi giocatori, c’era anche molta curiosità per i nuovi acquisti. Il più atteso era ovviamente Charles De Ketelaere, gran colpo del mercato estivo.

Il giovane belga non è stato schierato come titolare, ma è partito dalla panchina. Il debutto del trequartista è arrivato al 71esimo minuto, quando ha preso il posto di Brahim Diaz. I Diavoli avevano già messo al sicuro il risultato della gara, ma Charles De Ketelaere non si è di certo risparmiato. La prima prestazione in maglia rossonera è stata decisamente positiva. Il numero 90 si è mosso molto bene in mezzo al campo e ha dimostrato di avere anche una buona visione di gioco. Il belga poteva anche mettere a segno la sua prima rete con la nuova squadra, ma l’arbitro ha fischiato un’irregolarità prima che potesse calciare in porta.

La società, ma anche tutti i tifosi rossoneri, si aspettano molto dal 21enne belga perché è stato fatto un investimento importante per portarlo in Italia. I supporter si aspettano grandi cose dal giovane talentino di cui hanno sentito parlare a lungo e ieri lo hanno accolto nel migliore dei modi. Il belga infatti è stato uno dei giocatori più acclamati dalla folla, sia durante la lettura delle formazioni sia quando è entrato in campo durante la ripresa. I tifosi non vedono l’ora di vederlo giocare dal primo minuto e di assistere al suo primo gol, che magari potrà accadere già dalla prossima giornata di campionato.