Milan Primavera, venerdì alle ore 13:00 i sorteggi di Youth League

Venerdì alle ore 13:00 il Milan Primavera di Ignazio Abate conoscerà il prossimo avversario di Youth League, che giocherà in gara secca al Puma House of Football o il 27 o il 28 febbraio. I rossoneri primi nel girone saranno una delle otto teste di serie insieme a Copenhagen (DEN), Feyenoord (OLA), Lens (FRA), Manchester City (ING), Porto (POR), Real Madrid (SPA), Salzburg (AUT). Tutte le partite si giocheranno in gara secca, sia negli ottavi che nei quarti di finale. La Final Four invece si giocherà tra il 19 e il 22 aprile in un singolo luogo.