Non solo i grandi: anche la Primavera strapazza la Dinamo Zagabria

“Il Milan Primavera conferma il suo bel momento di forma e, dopo il brillante successo di domenica sul Cagliari, coglie anche la prima vittoria stagionale in UEFA Youth League. Contro la Dinamo Zagabria una partita mai in discussione finisce 3-0 per i rossoneri: dopo i gol di Youns El Hilali e Chaka Traorè nel primo tempo - per entrambi si tratta della prima rete in assoluto nella competizione europea - è arrivato il primo centro con il Milan, in pieno recupero, per Marko Lazetić, al suo esordio stagionale”.

“Solo indicazioni positive al termine del pomeriggio del PUMA House of Football per Mister Abate: dai primi due marcatori di giornata, autori anche di un assist reciproco a testa, alle belle prove di tutti i giocatori impiegati. Da sottolineare la prima da titolare in rossonero per Jan-Carlo Simić. Per la Primavera rossonera, inoltre, è la prima vittoria in Youth League dall'ottobre 2013. Una lunga pausa, per lasciare spazio agli impegni delle nazionali giovanili, attende ora il Milan: la stagione ripartirà domenica 2 ottobre alle 11.00 con la trasferta sul campo del Bologna, mentre il prossimo impegno europeo sarà il 5 ottobre in Inghilterra contro il Chelsea”.