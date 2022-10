Qui Primavera – Riavvolgiamo il nastro: vittoria in scioltezza ieri!

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla cronaca del match vinto ieri dai rossoneri Primavera contro i parì età dello Spezia. “ Il Milan approccia con energia e coraggio, chiudendo lo Spezia nella propria trequarti in avvio”.

La cronaca del primo tempo

“Le prime occasioni della gara sono di marca rossonera con Stalmach - murato al 5' - e Longhi, che sfiora un gran gol in rovesciata al minuto 7. Al quarto d'ora ci prova Lari a scuotere lo Spezia, ma la sua punizione è agevolmente bloccata da Torriani. Il Milan si accende con Pluvio: al 16' il suo cross è raccolto da Longhi che sfiora il palo in girata, al 17' il numero 14 ci prova dal limite con un destro violento ma impreciso. Prese le misure, ecco il gol che sblocca la gara: Pluvio scambia con Stalmach dal limite e piazza all'angolino, firmando l'1-0 al minuto 20. I rossoneri si sciolgono e trovano il raddoppio al 25': Longhi si inserisce in area e incrocia con il sinistro fulminando Plaia. Lo Spezia è vivo però, e trova coraggio con Pedicillo: i tentativi del numero 7 ospite sono respinti da un attento Torriani nel finale di tempo. È 2-0 Milan all'intervallo”.