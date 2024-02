Milan Primavera: i rossoneri battono i sardi e si catapultano al terzo posto

Ieri mattina il Milan Primavera di Ignazio Abate è tornato alla vittoria dopo quattro gare consecutive in cui non arrivava la vittoria

Ieri mattina il Milan Primavera di Ignazio Abate è tornato alla vittoria dopo quattro gare consecutive in cui non arrivava la vittoria. Una prestazione ottima dei rossoneri in casa del Cagliari, battuto per 3-1 grazie ai gol di Nsiala, Sia e Camarda. Il centravanti ha realizzato un gol incredibile, beffando il portiere avversario con un entusiasmante pallonetto. Una vittoria che proietta i rossoneri nuovamente al secondo posto, dietro solamente all'Inter che guida con sei lunghezze di vantaggio. A contribuire a questo sprint in classifica -(i meneghini erano quinti prima di questo weekend)- le sconfitte delle tre dirette concorrenti: Roma, Lazio e Torino.