Milan Primavera: alle 15:00 la sfida di campionato contro il Lecce

Oggi alle 15 il Milan Primavera di Ignazio Abate torna in campo per la 32a giornata di campionato: i rossoneri saranno impegnati...

Oggi alle 15 il Milan Primavera di Ignazio Abate torna in campo per la 32a giornata di campionato: i rossoneri saranno impegnati sul campo del Lecce. I meneghini sono reduci da due sconfitte di fila contro Bologna e Monza e vogliono tornare alla vittoria per continuare a sperare in un posto nella fase finale della competizione. Attualmente il Diavolo è settimo, a -2 punti dal sesto posto, cioè l'ultimo che permette di qualificarsi ai playoff.