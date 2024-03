Milan Primavera-Real Madrid, in Youth League passano i rossoneri

Il Milan Primavera passa ai quarti di finale contro il Real Madrid dopo la più classica lotteria ai calci di rigore...

Stefania Palminteri Redattore 14 marzo - 10:55

(Acmilan.com) Continuiamo a sognare in grande: siamo alle Final Four di UEFA Youth League! Una Primavera infinita e dalle mille risorse supera il Real Madrid nei Quarti di finale e bissa l'incredibile traguardo raggiunto durante la scorsa stagione. Così come contro il Braga, sono stati ancora i calci di rigore a decidere il match del PUMA House of Football, è stato ancora il capitano Kevin Zeroli a realizzare quello decisivo, quello che ci porta tra le migliori quattro d'Europa a Nyon. Nei novanta minuti di gioco, invece, una magia di Diego Sia aveva risposto alla trasformazione dal dischetto di Gonzalo che aveva sbloccato la partita.

I rossoneri hanno affrontato gli spagnoli a viso aperto e senza alcun timore, il coraggio e le scelte di Mister Abate e dei suoi ragazzi è stato premiato grazie a una prova monumentale in entrambe le fasi. Sia ha scosso il Milan dopo un primo tempo di marca madrilena, poi i ritmi si sono abbassati e la lotteria dei rigori ha fatto esultare Raveyre - nuovamente sugli scudi - e compagni. La gioia è incontenibile, e con questa spinta la Primavera tornerà a concentrarsi sul campionato - ospitando la Lazio domenica 17 marzo - nel weekend, mentre più avanti tornerà a sognare e a farci sognare affrontando il Porto in Semifinale in data 19 aprile. Questa squadra non vuole fermarsi davanti a niente e nessuno. Bravi ragazzi!

