Milan, i Primavera partecipano ad una attività con lo sponsor: le loro parole

Stefania Palminteri Redattore 27 marzo 2024 (modifica il 27 marzo 2024 | 09:20)

I giovani del Milan già inseriti in prima squadra come Davide Bartesaghi, Jan Carlo Simic, Jimenez e Kevin Zeroli hanno partecipato a una divertente attività con uno sponsor del Club per i canali social.

A iniziare tra i giovani è stato Bartesaghi, che ha individuato l’esempio nel Milan di oggi e l’idolo indiscusso del passato: “Prendo esempio da Theo Hernandez, perché ce l’ho davanti, ma io da piccolo ho sempre guardato Marcelo. Mi faceva proprio impazzire”. A seguire Jan-Carlo Simic: “Cristiano Ronaldo non si ferma mai, lavora sempre più degli altri. Come calciatore ho già detto tante volte prima che Paolo Maldini era il mio idolo per come giocava”. La coppia Bartesaghi-Simic ha scelto il loro quintetto migliore per i rossoneri, uno per ruolo più un 5°. Ecco i giocatori individuati: “In porta Maignan, in difesa Tomori, a centrocampo Ruben Loftus-Cheek, attaccante Rafael Leao e come 5° giocatore Florenzi”.

Poi è toccato al giocatore proveniente dal Real Madrid, Jimenez che ha optato per un terzino di spinta come lui: “Cafu mi piaceva molto”. Si va sull’attualità, invece, per Kevin Zeroli: “Il mio idolo è Bellingham. Mi piace la sua eleganza in campo. Lui è uno che si inserisce tanto e penso sia una delle mie caratteristiche principali inserirmi, magari fare gol di testa”. Infine, la coppia ha cambiato 4/5 nel quintetto di giocatori: “In porta Mike Maignan, in difesa Thiaw, a centrocampo Reijnders, in attacco Giroud e il 5° Adli”.

