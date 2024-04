Milan Primavera: che beffa in finalissima, 0-3 contro l’Olympiacos

Serata da dimenticare quella del Milan Primavera che ieri sera è scesa in campo per l'attesissima finale di Youth League

Stefania Palminteri Redattore 23 aprile - 11:18

Serata da dimenticare quella del Milan Primavera che ieri sera è scesa in campo per l'attesissima finale di Youth League contro l'Olympiacos. La squadra greca ha battuto i rossoneri con un sonoro 3-0 e si è aggiudicata l'ambito premio delle giovanili. Quest'anno la sconfitta arriva in finale (l'anno scorso in semifinale) contro l'Olympiacos che ha vinto 3-0 con tre reti segnate in nove minuti tra il 60' e il 69'.

Ora la squadra di Abate dovrà resettare e portarsi a casa tutto ciò che di buono è stato fatto in questa esperienza. Sabato alle 15 i rossoneri ospiteranno il Monza per andare a caccia di punti importanti in zona playoff.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.