Milan Primavera: domani la gara contro il Newcastle alle 14:00

Domani alle ore 14:00 italiane, il Milan Primavera di Ignazio Abate affronterà in Inghilterra i giovani ragazzi del Newcastle nell'ultima gara del girone di Youth League. I ragazzi rossoneri nell'ultimo turno hanno vinto contro i tedeschi del Borussia Dortmund e si sono aggiudicati il primo posto nel girone europeo.

La gara di domani contro i Magpies, ininfluente, sarà comunque una nuova occasione per i ragazzi rossoneri di mettersi in mostra, specialmente quelli che magari hanno giocato un po' meno. Il fischio di inizio è fissato alle ore 14 italiane e la gara sarà visibile in diretta su Milan TV.