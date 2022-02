Milan Primavera, vittoria di misura contro il Sassuolo

La formazione Primavera del Milan ha battuto il Sassuolo nell'ultimo match di campionato. Riviviamolo assieme

Redazione Il Milanista

“Continua a macinare punti il Milan Primavera, che trova la seconda vittoria consecutiva concedendo il bis dopo il successo con il Bologna di metà settimana. Contro il Sassuolo basta la rete di Chaka Traorè per festeggiare i tre punti e tenere accese le speranze del sogno play-off, ora ad un solo punto di distanza. Si aggiorna la classifica marcatori in casa Milan Primavera: Traorè aggancia Roback con 7 gol stagionali, secondi a parimerito dopo Nasti a quota 11. Sarà ancora tour de force per i rossoneri di Mister Giunti, che torneranno in campo per due volte anche nel corso della prossima settimana: prima ospiteranno il Torino, lasciato alle spalle in classifica a -2 punti e reduce da un pareggio contro la Roma capolista, avversaria invece del successivo match in occasione della 20° giornata di Primavera 1”.

La cronaca del primo tempo

“Primo tempo in larga parte fondato sull'equilibrio, con i rossoneri autori dei primi squilli e neroverdi che rispondono: tra il 22' e il 25' è Capone il più pericoloso, prima servito da Nasti, col pallone che termina a lato, poi involato in solitaria, chiamando in causa Vitale. Risponde il Sassuolo al 33', sfiorando l'eurogol con Abubakar dalla lunga distanza: Desplanches vola e salva il risultato. Arriva al 39' la rete che sblocca il match: Nasti verticalizza per Traorè, che in area di rigore sterza e batte Vitale. Rossoneri in vantaggio al riposo”.

La cronaca del secondo tempo

“Nel secondo tempo le occasioni si fanno attendere, ma il match non si spegne - sette i cartellini gialli estratti nel corso della seconda frazione di gioco - con i neroverdi alla continua ricerca della rete del pareggio: un provvidenziale Desplanches salva ancora i rossoneri in due occasioni, prima su Diawara e poi su Casolari, in entrambi i casi dalla distanza. Dopo 6 intensi minuti di recupero il triplice fischio: grande soddisfazione per i ragazzi di Mister Giunti che nonostante la sofferenza nel finale di gara ottengono i tre punti”. Questo il comunicato del Milan.