Milan 3-5 Frosinone, la Primavera stecca all’esordio: il tabellino

"Un esordio non banale ma negativo per la nuova Primavera di Ignazio Abate. Nella prima giornata di campionato, al PUMA House Of Football - Centro P. Vismara, il Milan viene rimontato e battuto dal neopromosso Frosinone per 5-3. Una partita davvero strana, quasi sempre indecifrabile: dopo un avvio difficile con il primo gol avversario, la doppietta di El Hilali e la rete di G. Rossi sembravano promettere bene, invece il primo tempo è stato solo un lontano ricordo perché nella ripresa i giovani rossoneri sono crollati sotto i colpi dei ciociari , caparbi e cinici nel ribaltare di netto il match e prendersi la vittoria nel finale".

"È solo l'inizio, la squadra è in piena fase di formazione dopo comunque un'estate di lavoro e un ottimo Memorial Cairo, bisognerà crescere e correggere gli errori perché sono state tante le leggerezze nella prestazione generale. Dalla prova di El Hilali alle manovre offensive, non mancano comunque gli spunti positivi da raccogliere in un pomeriggio amaro. Ferma a zero punti in classifica, nel prossimo impegno - venerdì alle 18.00 - la nostra Primavera giocherà a Genova a domicilio della Sampdoria per cercare un'immediata reazione. Forza ragazzi".