Milan Primavera, in campo oggi alle ore 16:00 contro la Fiorentina

Stefania Palminteri Redattore 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 11:40)

(acmilan.com)Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Youth League ottenuta in settimana, il Milan Primavera tornerà in campo oggi alle 16:00 al "Puma - House of Football" per affrontare la Fiorentina, nella sfida valida per la 24esima giornata di Primavera 1.

GLI IMPEGNI DI MARZO DELLA PRIMAVERA

La corsa Playoff è sempre più nel vivo, e a marzo i ragazzi di Abate inizieranno la volata finale della stagione regolare. Tre appuntamenti nel campionato Primavera 1, tutti concentrati nello spazio di due settimane, in cui cercare punti importanti e ulteriori verifiche nel percorso di crescita dei giovani rossoneri. Non solo Italia, però: a metà mese un nuovo imperdibile appuntamento in Youth League, in palio c'è la Final Four per il titolo.

PRIMAVERA 1

24ª giornata, Milan-Fiorentina, lunedì 4 marzo ore 16.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football - BIGLIETTI GRATUITI

25ª giornata, Hellas Verona-Milan, sabato 9 marzo ore 11.00 (Sportitalia) - Sinergy Stadium

26ª giornata, Milan-Lazio, domenica 17 marzo ore 10.45 (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

Quarti di finale (gara secca), Milan-Real Madrid, mercoledì 13 marzo ore 16.00 - PUMA House of Football

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.