Primavera – I ragazzi di Abate perdono la prima: la cronaca del match

Il Milan Primavera di Ignazio Abate perde all'esordio nel Campionato Primavera. La cronaca del match contro il Frosinone

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito un comunicato in merito alla sconfitta degli uomini di Abate: “La partenza è in salita. Non basta un approccio aggressivo, al primo affondo il Milan va sotto: al 6', sugli sviluppi di un angolo, la traiettoria del pallone sorprende Pseftis e permette a Maestrelli un comodo colpo di testa a porta vuota”.

La cronaca del primo tempo

“La reazione, però, è lodevole e produce un uno-due micidiale: dal rigore al 14' di El Hilali, procurato (fallo di Palmisano) e realizzato di piatto, al gol al 15' di G. Rossi grazie a una gran botta al volo a gonfiare la rete dopo una bella azione corale. Ribaltato il parziale, i rossoneri prendono in mano il pallino del gioco e al 22' provano ancora a mordere: tiro di G. Rossi, para in tuffo il portiere. El Hilali è in giornata, si vede e lo dimostra: al 27' riparte in verticale, scarta nello stretto e calcia di potenza firmando la doppietta. Nel finale di tempo si alternano azioni offensive: al 38' Selvini manda alto; al 43' Traorè spreca da ottima posizione; al 44' Afi è impreciso in area piccola; al 45' El Hilali impegna di nuovo Palmisano. 3-1 al riposo”.

La cronaca del secondo tempo

“Bartesaghi al posto di Bozzolan all'inizio della ripresa, capovolta rispetto copione appena recitato. Ora sono gli ospiti a comandare e attaccare, al 49' Bruno mette i brividi con un diagonale di poco a lato. Il gol è nell'aria e arriva a distanza di secondi, lo segna Selvini il quale scavalca Pseftis sottomisura. La situazione non migliora, al 56' Maestrelli impatta male di testa. El Hilali al 66' avrebbe un'occasione d'oro per ridare respiro ai suoi ma, lanciato in profondità, mira le braccia del portiere. Un errore pagato a caro prezzo, complice anche un'altra disattenzione difensiva che al 67' spiana la strada a Jirillo per il pareggio. Il Diavolo ci prova, al 75' Gala semina il panico senza trovare lo spiraglio e all'83' Coubis incorna sopra la traversa. Agli sgoccioli di gara si materializza la beffa: all'88' Cangianiello in pallonetto e al 93' Peres in velocità superano Pseftis per il rotondo sorpasso. 3-5 al triplice fischio”. Questo il comunicato del Milan.