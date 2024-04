Milan Primavera: Camarda in gol e bianconeri spazzati via

Pasquetta speciale per il Milan Primavera di Ignazio Abate, scesi in campo ieri mattina a Vinovo, in Piemonte, contro la Juventus

Pasquetta speciale per il Milan Primavera di Ignazio Abate, scesi in campo ieri mattina a Vinovo, in Piemonte, contro la Juventus. I diavoli hanno espugnato il campo bianconero con il risultato di 1-0, grazie alla rete del solito Camarda. Il classe 2008 è sbucato sul secondo palo sugli sviluppi di un corner e ha insaccato il pallone in rete con la testa sfruttando una spizzata di Diego Sia sul primo palo. Si tratta del settimo gol in campionato e del tredicesimo stagionale per il giovanissimo attaccante del Milan. Tre punti pesantissimi per i meneghini che con questa vittoria - sfruttando i pareggi di Torino e Sassuolo nella giornata di sabato - si trovano ora al settimo posto a un solo punto dalla sesta piazza.