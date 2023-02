Milan Primavera, battuto Ruh Lviv per 1-0. Passa ai quarti di Youth League

Oggi pomeriggio alle 15 si è tenuta la sfida tra il Milan Primavera e il Ruh Lviv, partita valida per gli Ottavi di Youth League. I rossoneri hanno battuto gli ucraini per 1-0 grazie alla rete di Kevin Zeroli . All’85esimo ha ricevuto infatti un cross perfetto di Bakoune e ha spedito la palla in rete. I ragazzi di Abate riescono così a qualificarsi per i quarti di finale di Youth League, dove sfideranno la vincente tra Atletico Madrid e Genk. Poco prima della partita c’è stato un messaggio di Andriy Shevchenko .

Saluto agli avversari: "Ciao a tutti, sono Andriy Shevchenko, a nome mio e del Milan ho il piacere di darvi il benvenuto al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football per gli ottavi di finale della Uefa Youth League. Sarà per tutti una bella esperienza che auguro di vivere al meglio, al pubblico raccomando di tifare in maniera positiva perché questa sia una vera e propria festa dello sport. Oggi più che mai i valori rappresentati dal calcio come il rispetto e il fair play devono essere la base per un futuro di pace".