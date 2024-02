Milan Primavera, la squadra di Abate perde in trasferta: la classifica

Momento difficile per il Milan Primavera, allenata da Ignazio Abate che nell'ultimo periodo sta pagando le tante assenze tra le fila dei suoi ragazzi. I rossoneri giocano bene ma non riescono a concretizzare in termine di risultati. Anche ieri, contro il Genoa, i meneghini hanno giocato un bel secondo tempo con diverse occasioni e dopo aver trovato il gol del pareggio sono tornati subito sotto, perdendo in trasferta per 2-1. Ora i rossoneri sono scivolati nuovamente al sesto posto in classifica e sabato prossimo sfideranno l'Inter nel derby: i nerazzurri sono primi con undici punti di vantaggio sui rossoneri. La partita andrà in scena al Puma House of Football sabato 24 febbraio alle ore 13.