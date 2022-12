Milan: aggregato in Primavera un baby talento di 14 anni

Il Milan è uno dei club che storicamente sa far debuttare, al momento giusto, i giovani talenti del proprio settore giovanile. Basti pensare a Franco Baresi, Paolo Maldini, fino ai più recenti Gigio Donnarumma e Davide Calabria. Insomma molto spesso dalla Primavera dei diavoli sono esplosi giocatori incredibili, che hanno fatto la fortuna dei loro club. Proprio per quanto riguarda la Primavera del Milan. La squadra allenata da Ignazio Abate ha accolto da pochi giorni nel proprio gruppo tre giocatori giovanissimi, sotto età ma pronti per il grande salto.