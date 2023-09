Milan Primavera-Bologna 4-1: i rossoneri la ribaltano nel secondo tempo

Il Milan Primavera espugna al Puma House of Football il Bologna Primavera. Gli uomini di Ignazio Abate vincono 4-1 contro i rossoblù, grazie alle reti arrivate tutte nella ripresa del secondo tempo: Simic, Sia e la doppietta di Perrucci. Ottima la reazione dei rossoneri, che appena rientrati in campo nella seconda frazione di gioco trovano la rete del pareggio. In seguito il Milan Primavera segna il gol del vantaggio, per poi dopo dilagare. Il Milan parte alla grande con 6 punti nelle prime due partite stagionali, giocando bene.