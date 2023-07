Milan, la prima scelta come vice Giroud è Taremi: i numeri dell’iraniano

Il Milan ha già ufficializzato l’acquisto di quattro giocatori, ma si appresta a chiudere anche per l’arrivo del quinto. In serata Reijnders è atteso a Milano e domani si sottoporrà prima alle visite mediche e poi firmerà il contratto con i meneghini. Dopo questo acquisto la dirigenza rossonera si concentrerà sul rafforzamento del reparto offensivo.

Il giocatore iraniano non possiede il passaporto comunitario e perciò il suo arrivo escluderebbe quello di un altro senza passaporto (come il nigeriano Chukwueze). Tuttavia Taremirappresenterebbe una sicurezza in attacco. Nel corso dell’ultima stagione ha disputato 51 partite, segnando 31 gol e fornendo 4 assist tra campionato e Champions League. In totale con il Porto ha segnato 80 gol e fornito 49 assist in 147 partite.