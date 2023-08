Milan, un ex obiettivo è pronto a volare in Premier League

Un vecchio obiettivo di mercato del Milan è pronto a trasferirsi in Premier League per iniziare una nuova avventura...

Un vecchio obiettivo di mercato del Milan è pronto a trasferirsi in Premier League per iniziare una nuova avventura. Parliamo di Nico Dominguez, centrocampista del Bologna - che è in procinto di volare al Nottingham Forest. Il Milan pensò a lui come possibile sostituto di Krunic, nel caso in cui fosse andata in porto l'operazione con il Fenerbahce.