Sacchi: “Il nuovo Milan mi ha impressionato. Complimenti a Pioli”

Gli elogi a Pioli: "Devo fare i complimenti all’allenatore perché, sia contro il Bologna in trasferta sia a San Siro contro il Torino, il Milan ha dimostrato di avere già forti motivazioni, di avere spirito di squadra e di possedere un gioco che, com’è noto, è il miglior propellente per mettere in difficoltà l’avversario. Ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, ma siamo soltanto al principio dell’avventura. Credo che i rossoneri, se rimarranno umili e se avranno sempre voglia di migliorarsi e quindi di andare oltre i loro stessi limiti, possano lottare per lo scudetto. In difesa, ad esempio, i quattro devono imparare a muoversi in linea come se fossero un corpo solo, devono salire più velocemente per mettere in fuorigioco l’avversario. Pioli sicuramente si sarà accorto di questo particolare e sono certo che avrà già spiegato ai suoi ragazzi che cosa dovranno fare per evitare gol come quello subito contro il Torino".