Milan, l’alternativa a centrocampo può arrivare dalla Premier League

L’obiettivo numero uno per il centrocampo da tempo è Renato Sanches. La situazione del portoghese però continua a non sbloccarsi.

Redazione Il Milanista

L’obiettivo numero uno per il centrocampo da tempo è Renato Sanches. La situazione del portoghese però continua a non sbloccarsi: il giocatore è conteso dal Milan e dal Psg.

La trattativa con il lusitano è in stallo, perchè il calciatore preferirebbe attendere l'offerta parigina per riabbracciare il suo ex tecnico ai tempi del Lille, oggi al PSG, Galtier.

Maldini e Massara però nel frattempo per cautelarsi cercano valide alternative al classe 97'. In questi giorni sono stati fatti tanti nomi. Molte piste, come quella rispuntate nelle ultime ore, che porterebbe a Frattesi, appaiono poco percorribili. Complicato che il Diavolo decida di investire 30 milioni di euro, cifra richiesta dal Sassuolo.

Ecco che la vera alternativa , può arrivare dall’Inghilterra: nelle ultime ore sono arrivate sempre più conferme in merito a Carney Chukwuemeka. Il centrocampista classe 2003 di nazionalità inglese, ma nato in Austria da genitori nigeriani, si è messo in mostra con la maglia dell’Aston Villa, giocando 21 partite, tra campionato e coppa, per un totale di 969 minuti.

Ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, il prossimo 30 giugno, e l’Aston Villa si è ormai rassegnato a perderlo. Il prezzo fissato sarebbe sui 20 milioni di euro ma la cifra appare destinata a calare.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe intenzionato ad andare fino in fondo, spendere una cifra sui 15-20 milioni per portarsi a casa un giocatore che nel giro di poco potrebbe valere più del quadruplo.