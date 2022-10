Milan: quanto è affidabile la porta? Occhio ai nuovi nomi per gennaio

In queste settimane infatti si stanno facendo con insistenza i nomi di Sportiello e Terracciano per il mercato di riparazione. Ma sulla lista di Massara e Maldini i nomi non mancano. Come scritto qualche giorno fa, Cragno non sognava di certo di far il secondo a Monza. Chissà che non si creino i presupposti per un suo trasferimento a Milano.