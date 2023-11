Milan, Popovic a un passo: trattativa in fase avanzata

Il Milan è ormai vicino a prendere Matija Popovic. La trattativa con il padre dell’attaccante serbo è in fase avanzata

Il Milan è ormai vicino all’acquisto di Matija Popovic del Partizan Belgrado. Il 17enne è considerato uno dei giocatori più talentuosi della Serbia ed è ormai prossimo a vestire la maglia rossonera . Nel corso della passata stagione l’attaccante ha messo a segno 21 gol in venticinque partite.

Attualmente il giocatore è fuori rosa perché il padre lo ha convinto a non rinnovare il contratto, in scadenza il 31 dicembre 2023. Tanti club si sono interessati al giovane, dal Barcellona fino ad arrivare al Borussia Dortmund.

Tuttavia il Milan sembra aver battuto ogni rivale e la trattativa appare in fasa avanzata . Sul tavolo c’è già una proposta e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni.

