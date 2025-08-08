L’ex-Milan Calabria cerca squadra: due offerte sul tavolo

Davide Calabria, svincolato dal Milan, ha due offerte sul tavolo: Panathinaikos e Lille. A breve la decisione dell’ex capitano rossonero.

L’ex capitano del Milan, Davide Calabria, dopo tanti anni in rossonero, tutta la trafila nel settore giovanile e poi un percorso in prima squadra durato 10 anni e oltre 200 presenze, si è svincolato a giugno, con il club che ha deciso di non puntare più su di lui e di non rinnovargli il contratto. Gli ultimi sei mesi li ha passati in prestito al Bologna, che però non ha esercitato il diritto di riscatto. Ora il terzino classe ’96 è alla ricerca di una nuova squadra.

Panathinaikos o Lille?

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sono due offerte concrete per Calabria: una arriva dalla Grecia, precisamente dal Panathinaikos, e l’altra dalla Francia, dal Lille. A breve è attesa la decisione del giocatore, che negli scorsi giorni ha anche cambiato agente, passando dall’agenzia You First a Paolo Busardò di CAA Base.