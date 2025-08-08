Milan, i convocati per le sfide con Leeds e Chelsea: due assenti

Milan, ecco i convocati per le amichevoli con Leeds e Chelsea: fuori Pulisic per precauzione e Bondo, vicino alla Cremonese.

È stato diramato l’elenco dei convocati dell’allenatore Massimiliano Allegri per le due amichevoli in programma domani e dopodomani (9 e 10 agosto), rispettivamente contro Leeds e Chelsea, a Dublino e Londra. La squadra partirà oggi nel pomeriggio per l’Irlanda.

Fuori Pulisic e Bondo

Tutti presenti i giocatori della prima squadra rossonera, ad eccezione di Bondo e Pulisic. L’americano resterà a Milano per precauzione: non è ancora al meglio fisicamente a causa di un piccolo problema alla caviglia, ma si tratta di nulla di preoccupante.

Bondo, invece, è rimasto fuori per motivi legati al mercato: è infatti vicino il suo trasferimento in prestito alla Cremonese. Dopo un’iniziale esitazione, il centrocampista ha ormai deciso di accettare la destinazione: la fitta concorrenza nel suo ruolo gli avrebbe garantito poco minutaggio in campo.

Convocati regolarmente anche gli ultimi tre che si sono uniti al gruppo: Modric, Gimenez e Jashari.