Milan, Pogba lancia la sfida ai rossoneri: “Vogliamo vincere lo Scudetto”

È tornato nella Torino bianconera Paul Pogba . Dopo 7 anni alla corte del Manchester United ha scelto di ritornare dove ha brillato e si è consacrato grande. Uno dei colpi che ha generato più clamore di questa sessione estiva; il francese è rientrato più che carico a Torino e ha subito lanciato la sfida ai campioni in carica. Nella giornata della sua presentazione in conferenza stampa Pogba ha ribadito la volontà di voler riportare i bianconeri sul tetto d'Italia. Il Milan è stato avvisato, gli uomini di Pioli dovranno vedersela con la squadra di Allegri pronta a tornare grande.

"Dobbiamo crescere. Negli anni, a livello europeo, avevamo il sogno di vincere la Champions. Non è l’obiettivo di quest’anno penso, ma è un sogno. Il primo è vincere lo Scudetto , visto che l’anno scorso non abbiamo vinto niente. La fame di vincere c’è ovviamente , a livello europeo se andiamo a prendere la coppa è un sogno per tutti".

Il Milan, dal canto suo, non vorrà farsi trovare impreparato né con i bianconeri né con i rivali stracittadini, altra squadra che sta chiudendo degli acquisti importanti. Con l'arrivo di Pogba e Di Maria la Vecchia Signora si è rinforzata e i rossoneri vogliono rispondere portando a Milanello dei colpi importanti che possono tenere testa alle pretendenti per lo Scudetto della prossima stagione. Il clima è già infuocato ad un mese dall'inizio della nuova edizione della Serie A. Tutte mettono nel mirino gli uomini di Pioli, la squadra da battere, quella che parte con il tricolore cucito sul petto e che proverà a bissare il titolo. All'alba di una stagione particolare, spezzata in due della pausa del Mondiale, tutte vogliono stupire. Il Milan spera di chiudere De Ketelaere per rispondere alle avversarie mettendo dentro un giocatore di qualità e di prospettiva.