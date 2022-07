Milan: addio ufficiale di Plizzari, ecco il comunicato della società

Cresciuto nel settore giovanile, Plizzari di fatto non ha mai esordito in gare ufficiali con la prima squadra. In passato ha vestito anche le maglie di Ternana, Livorno, Reggina e, nell'ultima stagione, Lecce.

Il Milan dopo aver concluso lo scorso campionato con la miglior difesa (soli 31 gol subiti) al pari del Napoli, vuole confermarsi tale. Oltre alla solidità difensiva dei centrali (Fikayo Tomori e Pierre Kalulu in particolare), fra i rossoneri hanno mostrato i muscoli anche i portieri, in particolare ovviamente Mike Maignan. La dirigenza rossonera ha deciso di riconfermare in blocco anche gli altri due portieri in rosa, cioè Ciprian Tatarusanu (come secondo) e Antonio Mirante (come terzo). Anche Tatarusanu l’anno scorso ha fatto il suo, risultato decisivo nel derby di andata contro l’Inter con il rigore parato a Lautaro Martinez.