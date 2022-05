Il giorno tanto atteso è arrivato: sale la tensione in casa Milan

Tra poche ore sapremo il destino della nostra squadra. Lo Scudetto numero 19 ci aspetta ma prima c'è il Sassuolo

Oggi alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si deciderà il campionato 20211/2022 di Serie A. una tra Milan e Inter potrà alzare lo Scudetto al cielo. Ai rossoneri basterà veromilmente pareggiare in trasferta a Reggio Emilia per poter laurearsi campione. I nerazzurri, infatti, senza una sconfitta del diavolo potrebbero al massimo agguantare in vetta i rossoneri, ma per via degli scontri diretti lo Scudetto andrebbe agli uomini di Stefano Pioli.

Comunque vada oggi sarà una grande giornata per i colori rossoneri. Dopo tanti anni il Milan si sta giocando uno Scudetto e questo è sicuramente un punto di partenza, non di arrivo. La concentrazione è massima per la partita di oggi, ma c'è la consapevolezza che questa stagione è servita per mettere le basi in funzione delle prossime annate. Annate in cui il Milan dovrà tornare a lottare per ciò che gli compete sia in Italia che anche e soprattutto in Europa. <<<Parlando di mercato, invece, il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini ci prova per un giocatore: si tenta di strapparlo ad una rivale!>>>