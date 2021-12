Milan, Pioli: “Dopo la sosta dobbiamo subito spingere forte”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per parlare della gara di questa sera.

Questa sera il Milan ha terminato il suo 2021 con una splendida vittoria contro l'Empoli , terminata con il risultato di 2-4 . Uno dei protagonisti indiscussi della gara è stato Franck Kessie , autore di una doppietta, che ha fatto sbloccare i rossoneri per ben due volte. La terza rete è arrivata su punizione di Alessandro Florenzi , il quale ha dovuto solamente scaraventare la palla nella porta sguarnita di Vicario . I diavoli chiudono l'anno al secondo posto in classifica, a quota 42 punti a -4 dall' Inter capolista. Un' altra buona notizia è il passo falso degli uomini di Luciano Spallett i che si sono dovuti arrendere al Maradona contro lo Spezia .

17 successi esterni e 52 goal fatti come il city siete il miglior attacco d' Europa, - Pioli : "Complimenti ai miei ragazzi, stiamo dimostrando di essere una squadra competitiva, le aspettative su di noi si stanno alzando ed è un privilegio per noi perchè ce le siamo meritate ed è giusto che ora ci siano".

Mister ha qualche rimpianto per qualche punto perso in questo girone ? -Pioli: "Si sicuramente per come eravamo partiti speravamo di girare con più punti rispetto all' anno scorso, se riuscissimo a fare 42 punti anche nel girone di ritorno significherebbe tornare a giocare la Champions League ed inoltre aver migliorato il rendimento dello scorso anno. Dopo la sosta dobbiamo subito spingere forte, le partite saranno tante e difficili. Come testimoniato stasera il livello è tanto alto e dobbiamo essere sempre pronti."