Atalanta-Milan: il capolavoro di Ismael non basta, Pioli esce con un punto

Oggi alle ore 20.45 è andato in scena il big match fra l' Atalanta ed il Milan Campione d'Italia, gara valida per la 2° di Serie A.

Oggi alle ore 20.45 il Milan affronterà al Gewiss Stadium l' Atalanta di Gianpiero Gasperini. Un big match ideale per testare lo stato di forma di entrambe le squadre, fra l’altro tutte e due uscite in maniera convincente dalla prima giornata. Il Milan è obbligato a vincere per non perdere il passo dei cugini nerazzurri, ieri abili a conquistare i tre punti contro lo Spezia. Per l’occasione Stefano Pioli si affiderà alla miglior formazione possibile. Con Rebic riconfermato dopo l'ultima giornata, al fianco di Leao, Diaz e Messias in fase offensiva.