Grazie al mister Pioli, i giovani oggi valgono un tesoretto

Grazie a Stefano Pioli moltissimi giocatori rossoneri stanno avendo una crescita esponenziale. Basti pensare a Theo Hernandez e Rafael Leao

Dall'arrivo del tecnico Stefano Pioli a Milanello moltissime cose sono cambiate. L' allenatore è stato in grado di donare un'identità ben definita alla propria rosa. Formandoli sia sotto l'aspetto mentale che di gioco. Al giorno d'oggi si parla di un nuovo Milan, come se fosse iniziata una nuova era. I rossoneri stanno crescendo, sia sotto dal punto di vista dei risultati, sia in quello della determinazione. I calciatori si prefissano degli obbiettivi, che con il tempo vengono raggiunti.. Tanta solidità di gruppo porta a grandi cose. I calciatori hanno finalmente una visione diversa di gioco. Si pensa alla collettività e non al rendimento personale. Il giusto altruismo all'interno del campo porta ad una visione di gioco differente, ovvero concentrata unicamente sul risultato. La svolta rossonera è avvenuta nel 2019, con l 'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e di Simon Kjear. I quali hanno dato una spinta al progetto del mister. Apportando entusiasmo, grinta e cattiveria agonistica.