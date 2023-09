RIVIVI IL LIVE | Conf. stampa Pioli: “Lazio? Sarà difficile. Su Bennacer…”

Oggi alle ore 14:30 Stefano Pioli, in conferenza stampa, presenterà ai giornalisti il big match della 7a giornata di Serie A: Milan-Lazio...

Oggi alle ore 14:30 Stefano Pioli, in conferenza stampa, presenterà ai giornalisti il big match della 7a giornata di Serie A: Milan-Lazio. Queste le parole del tecnico emiliano, riportate dalla nostra live testuale:

AVETE GIA' GIOCATO CONTRO LE BIG: "Dovevamo giocare questo tipo di partite, ci hanno insegnato tanto: come giocare certe partite di livello devi tenere alta il livello di concentrazione, servirà anche domani la Lazio è una squadra forte".

CONDIZIONE OTTIMALE: "Si può dire che stiamo bene e che vogliamo trovare continuità per fare bene in Serie A e Champions. La partita di domani è la più importante, abbiamo sempre vissuto con equilibrio, le cose sia positive che negative. La sconfitta del derby è solo un nuovo inizio d acuir ripartire, ed oggi non siamo perfetti".

SU LEAO A CAGLIARI: "Se uno sbaglia un passaggio non vuol dire di aver preso sotto gamba una partita".

CONTINUARE NEL PERCORSO: "Mi auguro che sia così. siamo solo all'inizio del nostro percorso, ci saranno ancora molte gara da affrontare e difficoltà, chiaro che sono convinto della qualità e degli atteggiamenti dei miei, ma va portato avanti con forza, attenzione e generosità perché dopo la sosta è iniziata un'altra stagione. Per stare in alto, bisogna essere forti di testa, organizzazione e individualmente, dobbiamo solo concentrarci bene per domani".

MARGINE: "Ci sono diverse situazioni dove siamo ad un buon livello, ed invece altre dove dobbiamo crescere. Fa parte di un percorso. Conta veramente solo la prestazione di domani. Giocare spesso ci aiuta in positivo per buttare via quello che hai fatto e pensare alla prossima gara, domani sarà un'altra gara rispetto a Cagliari".

DEBUTTO DI ADLI, QUANDO HAI MATURATO IL CAMBIO RUOLO?: "Ha avuto grande pazienza, e grande forza mentale per giocare così poco e mantenere certi tipi di atteggiamenti. Gli avevo detto che mancava la posizione davanti la difesa. Aveva bisogno di tempo per capire delle nuove situazioni, difensive e di costruzione. Ci voleva del tempo ma sono contento delle risposte che ha dato. Non può essere perfetto in quella posizione, dobbiamo ancora lavorare tanto. Il fatto che lui sia stato convinto di trovare spazio, è una cosa importante per chi gioca a questo livello".

ALTERNATIVE IN DIFESA, COME FARAI?: "L'infortunio di Kalulu non ci voleva. Ho tre difensori centrali. pellegrini sta facendo bene ma ci vorrà tempo. Avendo tre difensori centrali è normale ruotarli e capire le condizioni partita dopo partita".

TOMORI IMPRESCINDIBILE: "La mia speranza è che il Milan non debba diventare imprescindibile da nessuno. Vuol dire che dal momento in cui perdi quel giocatore, perdi di spessore. Il nostro stile di gioco non deve cambiare se gioca un tipo di giocatore o un altro".

FASI IN CUI BISOGNA LAVORARE (CALI): "Il fatto di voler controllare la gare fa parte del percorso, ma non vuol dire rallentare i ritmi. Anche se l'unico svarione del primo tempo con il Cagliari abbiamo preso gol. Ci sono anche altre cose che possiamo fare meglio. Gestire sì, continuando però ad esser pericolosi".

MUSAH?: "Può giocare in tutte e tre le posizioni. Caratteristiche simili ad una mezz'ala d'inserimento quando gioca alto. E' un giocatore completo che dovunque lo utilizzerò sarà importante per la squadra".

MATCH CON LA LAZIO: "La Lazio gioca insieme da tanti anni con lo stesso allenatore. Hanno le linee di gioco che si possono riconoscere. Hanno vinto una gara difficile con il Torino, hanno recuperato una gara con l'Atletico. E' un avversario da rispettare sarà difficile".

CHUKWUEZE: "Ormai sa benissimo cosa deve fare, ha servito due tre palloni perfetti in area. Sta crescendo e ritengo che sia importante nel nostro schieramento".

CRITICHE ECCESSIVE POST DERBY: "Non ho guardato troppo avanti, ho pensato a preparare meglio ogni singola partita. Inutile parlare delle critiche. Siamo il Milan, vogliamo vincere ed essere competitivi. Il club sta facendo un percorso meraviglioso. Vogliono vincere, mettendo apposto dei conti: bilanci sani e grandi risultati. Dobbiamo andare avanti così. Siamo il Milan: sono alti gli elogi e le critiche se facciamo male. Non ci esaltiamo ma non ci deprimiamo, anche se è stata una bruttissima sconfitta".

REIJNDERS: "Sì può entrarci anche lui. Penso che le posizioni di Reijnders e Loftus ci stanno dando soluzioni, sia basse che alte. Fissarlo in una posizione di costruzione vuol dire limitarlo".

BENNACER: "Tornerà a metà ottobre, sta meglio ma credo che i suoi tempi siano ancora lunghi e difficili da definire".

DOPO CAGLIARI, SU OKAFOR VICE GIROUD: "Io da questa estate volevo testarlo come punta centrale. Ha lavorato con grande disponibilità. Sono molto contento della sua prestazione, sono contento quando i miei giocatori portano a casa i frutti del loro lavoro. Hanno caratteristiche diverse, come Jovic".

FELICE DELLA TRASMISSIONE PALLA?: "Sì, anche se ho un'idea diversa. Penso che dobbiamo far muovere gli avversari e poi decidere che spazi attaccare".

TEME IL POSSESSO PALLA DELLA LAZIO: "Può essere aggressiva, sanno indirizzare bene il gioco. Dovremo palleggiare bene e trovare le soluzioni giuste per evitare la loro pressione. Predilige il palleggio, ha giocatori di qualità bisogna affrontarla con attenzione".

